Initiative in Winterthur – 1500 unterschrieben die Stadtklima-Initiativen Zwei Initiativen fordern mehr Bäume und Velowege auf Kosten der Strassenfläche für Autos. In Winterthur kamen die nötigen Unterschriften zusammen – wie in Genf, Basel und Zürich. Michael Graf

Thomas Bolleter (vorne links), Leiter Wahlen und Abstimmungen der Stadt Winterthur, nimmt die vier Kartons voller Unterschriftenbögen entgegen. Foto: Marc Dahinden

Zur Übergabe vor dem Superblock erschienen die Initianten symbolträchtig mit einem Baum auf dem Lastenvelo. Im Gepäck hatten sie auch vier Schachteln voller Unterschriftenbögen. «Je rund 1500 haben die zwei Initiativen in Winterthur unterschrieben», sagte Silas Hobi, der Geschäftsführer von Umverkehr Schweiz.

Parks statt Parkplätze

Die Initiativen fordern, dass jedes Jahr ein Teil der heutigen Strassenfläche in Velo- oder Fussgängerfläche umgewandelt wird («Zukunftsinitiative»), beziehungsweise in Grünfläche mit Bäumen («Gute-Luft-Initiative»). Der Initiativtext sieht je 0,5 Prozent vor – gesamthaft also ein Prozent pro Jahr. Die Unterschriften werden nun geprüft, eine Abstimmung dürfte nicht vor 2022 erfolgen.