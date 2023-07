Offene Fragen der Wissenschaft – 16 grosse Rätsel unserer Zeit Ist da draussen jemand? Und warum gibt es Materie? Wir haben in der Schweiz tätige Top-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler gefragt, welche Fragen sie umtreiben. Sandro Benini Joachim Laukenmann , Sibylle Forrer , Isabella Eckerle Andrea Burri , Thomas Stocker , Elsbeth Stern , Christa Dürscheid , Bernhard C. Schär , Dina Pomeranz , Barbara Bleisch , Birgit Watzke , Frauke Berndt

Sind wir allein im Universum? Warum lässt Gott Böses zu? Und warum können wir über solche Dinge sprechen – das sind einige der Fragen, die noch offen sind. Foto: Getty Images

Normalerweise fragt man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, was sie wissen. Und wie sie darauf gekommen sind. Aber manchmal sagt ein ungelöstes Problem ebenso viel über ein Wissensgebiet aus wie eine gesicherte Tatsache. Deshalb haben wir sechzehn Top-Fachleute, von denen mit einer Ausnahme alle in der Schweiz forschen und arbeiten, das Gegenteil gefragt: Was wissen sie (noch) nicht? Welches ist die grosse ungeklärte Frage ihrer Wissenschaft? Und wie gross sind die Chancen, dass sie jemals gelöst wird?

Es wurden nicht nur naturwissenschaftliche Fächer berücksichtigt, sondern auch Human- und Sozialwissenschaften. Um die Beiträge zu lesen, klicken Sie jeweils auf den Link unter dem Bild. (ben)

Sind wir allein im Universum?



Audrey Vorburger ist Astrophysikerin und Planetologin am Physikalischen Institut der Universität Bern. Foto: Franziska Rothenbühler (Tamedia)

Der Beitrag der Astrophysikerin Audrey Vorburger.

Was verursacht Krebs?

Franco Cavalli ist Onkologe und ehemaliger Fraktionschef der SP im Nationalrat. Foto: Reto Oeschger

Der Beitrag des Onkologen Franco Cavalli.

Warum lässt Gott Böses zu?

Sibylle Forrer ist Pfarrerin in Kilchberg. Foto: Manuela Matt

Der Beitrag der Pfarrerin Sibylle Forrer.

Wie wird aus einem Tier-Virus eine Pandemie?

Isabella Eckerle ist Co-Leiterin des Zentrums für Neuartige Viruserkrankungen an der Universität Genf. Foto: PD

Der Beitrag der Virologin Isabella Eckerle.

Welchen Einfluss hat der Klimawandel auf die Armut?

Dina Pomeranz ist Assistenzprofessorin für Mikroökonomie am Institut für Volkswirtschaftslehre der Universität Zürich. Foto: Markus Forte

Der Beitrag der Ökonomin Dina Pomeranz.

Was ist Literatur?

Frauke Berndt ist Professorin für Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Zürich. Foto: Universität Zürich

Der Beitrag der Literaturwissenschaftlerin Frauke Berndt.

Wie entsteht das Bewusstsein?

Barbara Bleisch ist Philosophin, Moderatorin und Autorin. Foto: Mirjam Kluka

Der Beitrag der Philosophin Barbara Bleisch.

Welche Drittstaaten sind für Geflüchtete sicher?

Gerald Knaus ist ein international führender Migrationsforscher und Gründungsdirektor der Denkfabrik European Stability Initiative in Berlin. Foto: David van Dam

Der Beitrag des Migrationsforschers Gerald Knaus.

Warum sind manche heterosexuell und andere bi- oder homosexuell?

Andrea Burri ist klinische Psychologin, promovierte Sexualwissenschaftlerin und Sexualberaterin. Hier der Link zu ihrer Praxis. Foto: 20min

Der Beitrag der Sexualwissenschaftlerin Andrea Burri.

Welches sind gefährliche Kipppunkte beim Klima?

Thomas Stocker ist Klimaforscher und Professor am Physikalischen Institut der Universität Bern. Foto: Adrian Moser

Der Beitrag des Klimatologen Thomas Stocker.

Warum sind die einen intelligenter als die anderen?

Elsbeth Stern ist Psychologin und Professorin für Lehr-Lern-Forschung an der ETH Zürich. Foto: Dominique Meienberg

Der Beitrag der Intelligenzforscherin Elsbeth Stern.

Wie schaffen wir eine künstliche Intelligenz, die tickt wie wir?



Benjamin Grewe ist Neuroinformatiker mit einer Doppelprofessur an der ETH Zürich und der Universität Zürich. Foto: Michele Limina

Der Beitrag des KI-Entwicklers Benjamin Grewe.

Wie kommt der Mensch zur Sprache?

Christa Dürscheid ist Linguistikprofessorin an der Universität Zürich. Foto: Uwe Anspach (Keystone)

Der Beitrag der Linguistin Christa Dürscheid.

Wie überwinden wir Eurozentrismus und Ungleichheit?

Bernhard C. Schär ist Historiker und Dozent an der Universität Lausanne. Foto: Christian Pfander (BZ)

Der Beitrag des Historikers Bernhard C. Schär.

Was genau braucht es, damit eine Therapie wirkt?

Birgit Watzke ist Professorin für Klinische Psychologie an der Universität Zürich, Foto: Frank Brüderli

Der Beitrag der Klinischen Psychologin Birgit Watzke.

Warum gibt es Materie?

Joachim Mnich ist Direktor für Forschung und Computing am Cern, dem weltgrössten Zentrum für Teilchenphysik. Foto: Martial Trezzini (Keystone)

Die Antwort des Physikers Joachim Mnich.

