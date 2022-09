Unfall in Gachnang – 16-jähriger Töfffahrer rammt Auto Bei der Kollision mit einem Auto wurde am Donnerstagmorgen in Gachnang ein Motorradfahrer mittelschwer verletzt. Er musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

1 / 2 Der Unfallort in Gachnang. Foto: Kantonspolizei Thurgau

Eine 58-jährige Autofahrerin war am Donnerstagmorgen kurz nach 7.15 Uhr auf der Kantonsstrasse Messenriet von Frauenfeld in Richtung Islikon unterwegs. Dies schreibt die Kantonspolizei Thurgau. Gemäss bisherigen Erkenntnissen wollte sie links in die Strasse Unteres Sandbühl abbiegen, musste jedoch auf der Gegenfahrbahn wegen eines entgegenkommenden Busses, der auf die Kantonsstrasse einbog, anhalten.

Nun kam es zum Unfall: Ein Motorradfahrer, der in Richtung Stadtzentrum unterwegs war, prallte frontal in die rechte Seite des Autos. Dabei wurde der 16-Jährige mittelschwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken, wie die Polizei weiter schreibt.

Die genauen Umstände werden derzeit durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

mps

Fehler gefunden?Jetzt melden.