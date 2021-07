Mehr Geld für mehr Institutionen – 16 Museen erhalten vom Bund Betriebsbeträge Das Bundesamt für Kultur unterstützt für die kommende Förderperiode vier Museen mehr als in der letzten. Insgesamt fliessen 6,3 Millionen Franken an die Betriebe.

Das Zentrum Paul Klee (ZPK) in Bern profitiert ab 2023 neu von jährlich 600'000 Franken an Förderbeiträgen des Bundesamtes für Kultur (BAK). (Archivbild) Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Die Anzahl der unterstützten Institution für die Förderperiode 2023 bis 2026 steigt auf 16. Im Vergleich zur ersten Ausschreibung dieser Beiträge im Jahr 2017 unterstützt das Bundesamt für Kultur (BAK) mit dem Jurassica Museum in Pruntrut JU (150'000 Franken), dem Musée international d’horlogerie in La Chaux-de-fonds NE (150'000 Franken), dem Museum für Gestaltung in Zürich (350'000 Franken) und dem Zentrum Paul Klee vier zusätzliche Museen, wie einer Mitteilung vom Montag zu entnehmen ist.

Die Betriebsbeiträge des BAK sind subsidiär. Sie betragen in der Regel jeweils 5 bis 7 Prozent des Betriebsaufwandes, respektive mindestens 150'000 Franken.

Am meisten Gelder werden in den Jahren 2023 bis 2026 das Verkehrshaus Schweiz in Luzern (1,52 Millionen Franken), das Freilichtmuseum Ballenberg in Hofstetten BE (610’000 Franken) und das Zentrum Paul Klee in Bern (600'000 Franken) erhalten. Staatliche Beträge gehen auch ans Technorama in Winterthur (490'000 Franken), das Museo d'arte della Svizzera Italiana in Lugano (440'000 Franken) und die Römerstadt Augusta Raurica in Augst BL (400'000 Franken).

Die Kriterien für Förderbeiträge erfüllt haben ausserdem das Aargauer Kunsthaus in Aarau (350’000 Franken), das Haus der elektronischen Künste in Münchenstein BL (150'000 Franken), das Laténium in Hauterive NE (150'000 Franken), das Musée Ariana in Genf (270'000 Franken), das Musée de l'Elysée in Lausanne (300'000 Franken), die Stiftsbibliothek in St. Gallen ( 180'000 Franken) und das Vitromusée in Romont FR (150'000 Franken).

