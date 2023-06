Tennis-Sensation Mirra Andrejewa – 16 – und plötzlich berühmt Die junge Russin trumpft beim French Open gross auf und verblüfft mit ihrer Leichtigkeit und Schwärmerei. Wer ist die Frau aus Sibirien, die sich gerade selbst überwältigt? Simon Graf aus Paris

Ist sie der nächste Superstar? Mirra Andrejewa hat das Tennis im Sturm erobert. Foto: Clive Brunskill (Getty Images)

Im Tennis wie im Leben kann es manchmal schnell gehen. Im April spielte Mirra Andrejewa noch in Chiasso und Bellinzona vor einer Handvoll Zuschauer (und gewann beide Turniere), nun verblüfft sie am French Open auf höchster Stufe. Die Kommentatoren und Expertinnen staunen ob des kecken Teenagers und überschlagen sich mit Lob. Die «New York Times» titelte in Anlehnung an die Williams-Sisters: «Können diese Russinnen der nächste Sister Act werden?» Denn Mirra, gerade 16 geworden, hat noch eine ältere Schwester: Erika, 18. Auch sie spielt Tennis.