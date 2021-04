Abstimmung in Russikon – 17,3 Millionen für eine neue Sporthalle Die Turnhalle in Russikon ist 60 Jahre alt, nun liegt ein Nachfolgeprojekt vor, das aber ein «finanzieller Lupf» für die Gemeinde ist. Nicole Döbeli

Rechts das Schulhaus, links die neue Sporthalle, wie sie dereinst aussehen könnte. Visualisierung: PD

Die 1954 gebaute Turnhalle Sunneberg in Russikon sei klein, dringend sanierungsbedürftig und werde den heutigen Standards in keiner Weise mehr gerecht, teilt der Gemeinderat mit. Nun liegt ein Projekt für eine neue Sporthalle vor, über welches die Bevölkerung im Juni abstimmen soll. Kostenpunkt: 17,3 Millionen Franken.

Die Halle soll mehr beinhalten als nur Sportaktivitäten. So ist auf dem Dach ein Holzaufbau für zusätzlichen Schulraum vorgesehen. Gemäss Gemeinde wird dieser Raum mittelfristig ohnehin zwingend gebaut werden müssen. In der Mantelnutzung der neuen Halle sind ausserdem die Tagesstrukturen wie beispielsweise der Hort integriert. Heute sind sie in einem baufälligen und elektrisch beheizten Pavillon untergebracht. «Ein Ersatz ist überfällig», schreibt der Gemeinderat.