Polizeikontrolle in Winterthur – 17-Jähriger auf Spritztour mit Vaters Auto Die Stadtpolizei Winterthur hat in der Nacht auf Mittwoch in Seen einen 17-Jährigen festgenommen. Er war mit dem Auto seines Vaters unterwegs.

Die Stadtpolizei Winterthur hat in der Nacht auf Mittwoch einen 17-jährigen Autofahrer festgenommen. Symbolfoto: Stapo Winterthur

In der Nacht auf Mittwoch stoppte die Stadtpolizei Winterthur ein Fahrzeug. Es stellte sich heraus, dass der Lenker erst 17-jährig und mit dem Auto seines Vaters unterwegs war. Kurz nach 1.30 Uhr wollte eine Polizeipatrouille in Seen den Wagen kontrollieren, wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilt. Das Auto hielt an und mehrere Personen rannten davon. Der Lenker konnte nach kurzer Flucht gestoppt und festgenommen werden, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Der 17-jährige Iraker ohne Führerausweis gab später zu, das Fahrzeug von seinem Vater entwendet zu haben.

Nach der Befragung wurde er der Obhut seiner Eltern übergeben. Er wird sich entsprechend vor der Jugendanwaltschaft verantworten müssen.

far

Fehler gefunden?Jetzt melden.