Kunst in Winterthur – 17-Jähriger stellt seine Albträume in Schaufenstern aus In der Winterthurer Altstadt sind momentan in drei Schaufenstern Installationen zu bewundern. Der 17-jährige Adero Dürsteler hat sie während des Ateliers «Albtraumwelten» kreiert. Valérie Jost

Adero Dürsteler mit seinem in Ketten gelegten Herz im Schaufenster der Steinberg-Apotheke. Foto: Marc Dahinden

Wer derzeit in der Steinberg-Apotheke Kopfwehtabletten oder ein Grippemittel kauft, hat es vielleicht schon gesehen: ein in Ketten gelegtes Herz mit ineinandergeflochtenen Plastikblumen, das in einem rot beleuchteten Rahmen baumelt. Das Kunstwerk hat der 17-jährige Winterthurer Adero Dürsteler gefertigt. Er erklärt: «Damit will ich zeigen, dass auch aus einem kaputten Herz etwas Neues entstehen kann. Die Kette steht dafür, dass man sich manchmal in seinem Inneren selbst im Weg steht, was sich sehr einengend anfühlt.» Den blinkenden Rahmen hat er selbst programmiert, Adero ist Automatiker im zweiten Lehrjahr.