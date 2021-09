Zertifikatspflicht in Winterthur – 17 Kontrollen in der Stadt – eine Verzeigung Die neuen Corona-Regeln werden im Kanton gut eingehalten. Regierungsrat Mario Fehr (parteilos) und Stadträtin Katrin Cometta (GLP) betonten die gute Zusammenarbeit. Elisabetta Antonelli

Regierungsrat Mario Fehr (parteilos), Stadträtin Katrin Cometta (GLP) und Marcel Bebié, stellvertretender Kommandant der Stadtpolizei, ziehen eine erste positive Bilanz seit Beginn der Zertifikatspflicht. Foto: Marc Dahinden

Es sei ein «Werkstattbericht», sagte der Zürcher Regierungsrat und Sicherheitsdirektor Mario Fehr (parteilos) am Donnerstag im Superblock. Zusammen mit Stadträtin Katrin Cometta (GLP) und Vertretern der Polizei informierte er vor den Medien über die ersten Erfahrungen mit den neuen Corona-Regeln des Bundes, die seit Montag gelten. Sein Fazit: Im ganzen Kanton hat die Polizei 598 Betriebe kontrolliert, davon wurden nur drei an ein Statthalteramt verzeigt, zwei Ordnungsbussen wurden ausgesprochen. «Das ist wenig und zeigt, dass wir an vielen Orten eine perfekte Umsetzung haben.» 80 Prozent der Kontrollen betrafen Gastrobetriebe, 20 Prozent Sport-, Kultur- und Fitnessbetriebe.