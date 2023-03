Russlands Kinderraub im Krieg – 17 ukrainische Kinder kehren zu ihren Familien zurück Einer Hilfsorganisation ist es gelungen, eine Gruppe ukrainische Kinder von der annektierter Krim zurück nach Kiew zu bringen. Das emotionale Wiedersehen mit ihren Familien.

Vitaly (im blau-weissen Pullover) wird nach seiner Ankunft in Kiew von seinem Bruder umarmt. (22. März 2023) Foto: Sergei Chuzavkov (AFP)

Mit einem strahlenden Lächeln springt der Junge seinem Vater entgegen, die beiden küssen und und umarmen sich. Mehr als fünf Monate hat Denys Saporoschenko seinen Sohn nicht gesehen. Im Oktober waren der Zehnjährige und seine beiden älteren Schwestern aus der Ukraine von Russen auf die von Moskau annektierte Halbinsel Krim gebracht worden. Nun ist es einer Hilfsorganisation gelungen, 17 Kinder zurück nach Kiew zu bringen.

Als der Bus mit den Jungen und Mädchen in Kiew ankommt, ist die Freunde gross. Monatelang waren sie von ihren Eltern getrennt. Saporoschenko hat seine Kinder zuletzt am 7. Oktober gesehen. Sie lebten im südukrainischen Cherson, das damals von russischen Truppen besetzt war. Als sich in der Hafenstadt mit der ukrainischen Gegenoffensive heftige Kämpfe ankündigten, willigte der Vater ein, seine Kinder in ein angebliches russisches Ferienlager auf der Krim fernab des Krieges zu schicken.

Haben sich monatelang nicht gesehen: Mit einem strahlenden Lächeln springt der Sohn von Denys Saporoschenko seinem Vater in die Arme. (22. März 2023) Foto: Sergei Chuzavkov (AFP)

Russische Beamte «versprachen, sie für ein oder zwei Wochen in dieses Lager zu schicken», erzählt Saporoschenko. «Als wir merkten, dass wir das nicht hätten tun sollen, war es zu spät.» Aus dem vermeintlichen kurzen Urlaub wurden Monate der Trennung. Zumindest habe er mit seinen Kindern telefonieren können, sagt der Vater.

Die Nichtregierungsorganisation Save Ukraine setzte sich für die Rückkehr der Kinder ein. Die Organisation kämpft gegen die mutmassliche Verschleppung ukrainischer Kinder in russisch kontrollierte Gebiete. Nach Angaben Kiews wurden seit der russischen Invasion mehr als 16’000 Minderjährige nach Russland deportiert, viele von ihnen sollen in Heimen und Pflegefamilien untergebracht worden sein.

Der Internationale Strafgerichtshof erliess vergangene Woche Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin wegen unrechtmässiger Deportation ukrainischer Kinder. Der Kreml bestreitet die Vorwürfe und behauptet, lediglich Kinder vor den Schrecken des Krieges zu retten.

«Wenn Inspektoren aus Moskau kamen, mussten wir singen und tanzen»: Saporoschenko’s 11-jährige Tochter Jana erzählt von ihrem Leben im russischen Lager auf der Krim. (22. März 2023) Foto: Sergei Chuzavkov (AFP)

Die russischen Behörden arbeiteten mit «Einschüchterung, Manipulation und Erpressung», um sich der Kinder zu bemächtigen, sagt Myroslawa Chartschenko, Anwältin von Save Ukraine. «Sie sagen den Eltern, dass sie eine Stunde Zeit haben, um nachzudenken» und machten ihnen Angst, vor «amerikanischen Söldnern, die die Kinder verprügeln und vergewaltigen werden».

Bisher hätten sich die Eltern selbst auf die beschwerliche Suche nach ihren Kindern machen müssen, sagt die Juristin. Nun gelang es Save Ukraine zum ersten Mal, eine Gruppe von Kindern gemeinsam zurückzubringen. Die Organisation mietete einen Bus und nahm einige Mütter mit. Da sie keine Erlaubnis bekamen, die Front in der Ostukraine zu passieren, mussten sie den Umweg über Polen, Belarus und Russland nehmen, um die Kinder auf der Krim abzuholen.

Einige der 17 Kinder berichten von politischer Indoktrination in dem Lager. «Wenn du die russische Nationalhymne nicht mitgesungen hast, musstest du aufschreiben, warum nicht. Und an Neujahr wurde uns Putins Rede gezeigt», sagt die 15-jährige Taissia aus Cherson. «Alles war wie in normalen Lagern», erzählt Saporoschenkos elfjährige Tochter Jana. «Aber wenn Inspektoren aus Moskau kamen, mussten wir singen und tanzen.»

Einige der Kinder berichten von politischer Indoktrination in dem Lager: Die 15-jährigen Mädchen Taja Voljnska (r.) und Jevhenia Kondratieva sprechen nach ihrer Ankunft in Kiew mit Journalisten. (22. März 2023) Foto: Sergei Chuzavkov (AFP)

Ihr Sohn sei in den Monaten der Trennung ernster geworden, hat Inessa Wertosch beobachtet. «Er sieht mich an und sagt: ‹Mama, ich will dir nichts davon erzählen, du würdest nachts nicht mehr schlafen können›.»

Alle Kinder würden psychologisch betreut, versichert Anwältin Chartschenko. Und ihre Organisation tue «alles, damit die Kinder und ihre Eltern nicht in gefährliche Gebiete zurückkehren».

AFP/aru

Fehler gefunden?Jetzt melden.