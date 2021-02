Ohne Führerschein – 18-Jähriger flieht mit gestohlenem Auto vor Polizei und verursacht einen Totalschaden Ein Autofahrer ist in der Nacht auf Freitag vor einer Polizeikontrolle in Wermatswil geflüchtet und anschliessend in Uster verunfallt. Zwei Mitfahrer wurden leicht verletzt.

Der 18-jährige Lenker prallte gegen einen Kreisel in Uster. Kantonspolizei Zürich

Verkehrspolizisten wollten einen Personenwagen in Wermatswil zur Kontrolle anhalten. Der Lenker ignorierte die Beamten und entzog sich der Kontrolle. Nach längerer Fahrt verliess er die A15 in Uster, wo er mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gegen 03.30 Uhr in Steinkörbe eines Kreisels prallte.

Es stellte sich heraus, dass der 18-jährige Kosovare über keinen Führerausweis verfügte und das Fahrzeug entwendet wurde. Zwei seiner Mitfahrer wurden zur Kontrolle ins Spital gefahren. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Lenker wurde festgenommen und nach Abschluss des polizeilichen Verfahrens der Staatsanwaltschaft See/Oberland zugeführt. Bei den drei Mitfahrern handelt es sich um Jugendliche aus dem Kosovo und Serbien im Alter von 14 bis 17 Jahren.

mps