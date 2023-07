Tod zweier Jugendlicher im Zollikerberg – 18-Jähriger nach Drogendrama verurteilt Fast drei Jahre ist es her, seit zwei Jugendliche im Zollikerberg an einem Drogenmix erstickten. Inzwischen ist der Fall auch juristisch zu einem Ende gekommen. Fabienne Sennhauser

Schauplatz einer Tragödie: Im August 2020 starben zwei Jugendliche in einer Wohnung unweit des Spitals Zollikerberg. Foto: Archiv Tamedia

Der Vorfall sorgte im August 2020 schweizweit für Aufsehen: Ein Mädchen und ein Junge, beide 15 Jahre alt, wurden leblos in der Wohnung eines Rappers im Zollikerberg aufgefunden. Was zu Beginn nur eine Mutmassung war, bestätigte sich schnell: Die Jugendlichen waren an einem Drogenmix gestorben.