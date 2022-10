Kriminalität in Winterthur – 18-Jähriger wird ausgeraubt – drei Tatverdächtige verhaftet Am frühen Freitagmorgen wurde ein junger Mann mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Wenig später konnte die Polizei die mutmasslichen Täter festnehmen.

Die Handschellen klickten: Die drei Tatverdächtigen wurden am frühen Freitagmorgen verhaftet. Symbolfoto: Stadtpolizei Winterthur

Kurz nach Mitternacht, am frühen Freitagmorgen, wurde die Stadtpolizei Winterthur wegen eines Raubes alarmiert. Als die ersten Patrouillen am Tatort beim Salzhausplatz eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet. Dies schreibt die Stadtpolizei Winterthur in einer Medienmitteilung.

Der Geschädigte ist ein 18-jähriger Schweizer. Er gab an, er sei von einer Gruppe junger Männer mit einem Messer bedroht, niedergeschlagen und anschliessen beraubt worden. Danach seien die Unbekannten davongerannt.

An der Zürcherstrasse konnten wenig später drei Tatverdächtige festgenommen werden, wie die Polizei weiter mitteilt. Es handelt es sich um einen 20-jährigen Algerier, einen gleichaltrigen Doppelbürger aus Tunesien und der Schweiz und einen ebenfalls 20-jährigen Schweizer. Die mutmassliche Tatwaffe – das Messer – konnte ebenfalls sichergestellt werden.

Die drei Tatverdächtigen werden der Staatsanwaltschaft zugeführt.

mps

