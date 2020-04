Gemeinderat Zell genehmigt Kredit für Nothilfe – 180’000 Franken für Firmen Die Gemeinde Zell unterstützt mit dem Geld vor allem Kleinstbetriebe. Rafael Rohner

In der Gemeinde Zell erhalten Betriebe auch Unterstützung der Gemeinde. Foto: Marc Dahinden

Grössere Betriebe sollen sich hingegen wie vom Bundesrat vorgeschlagen an

ihre Hausbanken wenden. Dort laufen die Programme von Bund und Kanton für garantierte

Kreditvergaben an, wie es in der Mitteilung des Gemeinderats weiter heisst. Ein kommunales Schreiben an alle Selbstständigerwerbende habe die Gemeinde bereits am

26. März 2020 veröffentlicht.

Gegen diesen Gemeinderatsbeschluss kann innert fünf Tagen beim Bezirksrat Winterthur Rekurs eingereicht werden. Der Gemeinderatsbeschluss liegt während der Rekursfrist im Gemeindehaus Zell zur persönlichen Einsichtnahme auf. Zudem ist er auf der Internetseite der Gemeinde verfügbar.

Der Gemeinderat hat auf der Website zudem nützliche Informationen zusammengetragen, so etwa zu Zeller Nachbarschaftshilfen oder Lieferdiensten.