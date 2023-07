Lehrpersonenmangel in Zürich – 186 Stellen von Lehrpersonen sind noch offen Zu Beginn der Sommerferien ist die Situation betreffend Lehrpersonenmangel im Kanton Zürich immer noch ausserordentlich, es zeichnet sich aber eine leichte Entspannung ab. Sabrina Bundi

Im Kanton Zürich fehlen momentan noch 186 Lehrpersonen für das neue Schuljahr. Foto: Keystone

Wädenswil sucht noch jemanden für die 3. und 4. Klasse, Dübendorf braucht noch eine Lehrperson 80 bis 100 Prozent, und auch für Pensen an diversen Stadtschulen sind auf dem Jobportal der Pädagogischen Hochschule Zürich noch verschiedene Stellen für das kommende Schuljahr ausgeschrieben. Auch die Schulen am See suchen dringend noch Schulleiterinnen und Schulleiter.

Im ganzen Kanton Zürich sind einige Wochen vor Schulstart rund 1 Prozent der insgesamt rund 18’500 Lehrpersonen-Stellen noch nicht vergeben, wie das Zürcher Volksschulamt auf Anfrage mitteilt. Das liegt ungefähr im Rahmen der letzten Jahre. 2022 waren in der gleichen Woche noch 172 Stellen frei, 2021 waren es 174 Stellen.

Der Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Zürich stellt diese Zahl allerdings infrage: «Wir glauben, dass diese Statistik nicht der Realität entspricht», sagt die Präsidentin Sarah Knüsel. Bereits seit Jahren vermute der Verband, dass die tatsächliche Zahl der offenen Stellen höher sei als die vom Amt erfasste Anzahl. Deshalb hat er bei seinen Mitgliedern kürzlich eine Umfrage lanciert. Die Resultate sind allerdings noch nicht bekannt.

«Poldis» noch nicht gezählt

Ebenfalls unbekannt ist momentan, wie viele der Lehrpersonen, die im Schuljahr 23/24 ihre neue Stelle antreten, sogenannte Poldis sind. «Poldis» ist die Abkürzung für Personen ohne Lehrdiplom. Sie erhielten vor allem im vergangenen Jahr aufgrund des akuten Lehrermangels von der Bildungsdirektion eine Sonderbewilligung fürs Unterrichten. Für das Schuljahr 22/23 wurden rund 500 dieser Sonderbewilligungen erteilt. Wie viele es heuer seien, werde erst im September klar sein. Da die Gemeinden für die Anstellung der Lehrpersonen zuständig seien, verfüge das kantonale Amt noch über keine Daten. Unklar ist daher auch, wie viele «Poldis» ein zweites Mal eine Sonderbewilligung erhalten haben.

Diese Frage sorgt bereits seit Monaten für Gesprächsstoff in der Branche. Denn die Bildungsdirektion erteilt eine Sonderbewilligung jeweils nur für ein Jahr. Danach müssen die «Poldis» entweder eine Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule beginnen oder in einer anderen Gemeinde unterrichten. Häufig wird das Amt von den Schulen für diese Praxis kritisiert.

Entspannung der Lage in Sicht

Eine Entspannung bei der Personalrekrutierung ist gemäss dem Volksschulamt aber erst in einigen Jahren zu erwarten. Es verweist auf den Bildungsbericht Schweiz 2023, der aufgrund der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung und der erwarteten Anzahl an Studienabgängerinnen an den Pädagogischen Hochschulen jeweils eine Prognose erstelle. Positiv für eine Entspannung der Lage sei, dass die Pädagogische Hochschule stabile Studierendenzahlen aufweise. Für die Sparte «Primarschule» haben sich im vergangenen Jahr 551 Personen für das Herbstsemester 2022 immatrikuliert. Ein Rekord. Insgesamt bleibe an der PHZH die Gesamtzahl der Studierenden von 4300 stabil auf hohem Niveau, schreibt die Hochschule.



