Auseinandersetzung in Winterthur eskalierte – 19-Jähriger attackiert 17-Jährigen im Streit mit Messer Am Sonntag wurden in der Winterthurer Innenstadt zwei Personen in einem Streit verletzt. Einer musste ins Spital gebracht werden – verhaftet wurden beide.

Die Stadtpolizei Winterthur hatte es am Sonntagabend mit zwei jungen Männern zu tun, die einen Streit eskalieren liessen. Marc Dahinden / Symbolbild

Kurz nach 19 Uhr meldete eine Passantin der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur einen Streit, den sie beobachtet hatte. Sie hatte einen jungen Mann gesehen, der am Boden lag – und einen, der über ihm stand und herumschrie. In der Hand hielt der Tobende ein Messer und bedrohte damit den offensichtlich verletzten Liegenden.

Vor Ort trafen die Patrouillen der Stadtpolizei Winterthur auf zwei Personen, die Schnittverletzungen an den Händen aufwiesen. Es handelte sich bei den Verletzten um einen 17-jährigen Schweizer und einen 19-jährigen Deutschen. Der 17-Jährige habe vom Rettungsdienst Winterthur ins Spital gebracht werden müssen, heisst es in einer Mitteilung der Polizei.

Gemäss ersten Erkenntnissen war es bereits am Vortag zu einer Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten gekommen. Am Abend darauf dann kam es erneut zu einem Disput zwischen den beiden, wobei der Deutsche ein Messer zückte und den Kontrahenten an der Hand verletzte. Währenddessen verletzte er sich selbst an der Hand. Bei beiden Beteiligten wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Die mutmassliche Tatwaffe konnte sichergestellt werden. Beide Beteiligten wurden verhaftet und der Kantonspolizei Zürich übergeben, welche die weiteren Ermittlungen führt

mcp