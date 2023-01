Verkehrsunfall in Winterthur – 19-Jähriger gab Gas – zwei Verletzte Nach einem Unfall in Winterthur mussten ein 19-Jähriger und eine 84-Jährige ins Spital gebracht werden. Die Polizei geht von einem Raserdelikt aus.

In der Nähe der Winterthurer Eulachhallen prallte am Freitagmorgen ein 19-jähriger Autofahrer mit einer 84-jährigen Autofahrerin zusammen. Foto: Stadtpolizei Winterthur

Am Freitagmorgen sind im Winterthurer Neuwiesenquartier zwei Personenwagen zusammengeprallt. Wie die Stadtpolizei mitteilt, fuhr ein 19-jähriger Schweizer kurz nach 8.30 Uhr durch die Habsburgstrasse in Richtung Wülflingerstrasse. Gemäss ersten Erkenntnissen beschleunigte er sein leistungsstarkes Fahrzeug massiv und kollidierte an der Kreuzung Habsburgstrasse/Wartstrasse mit einer 84-jährigen Schweizerin, die mit ihrem Auto auf der Wartstrasse in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Der 19-Jährige wie auch die 84-Jährige wurden bei der Kollision verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Beide Autos seien stark beschädigt worden. Die Polizei geht aufgrund erster Ermittlungen davon aus, dass der junge Mann mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Neben der Stadtpolizei Winterthur rückten auch die Staatsanwaltschaft Winterthur-Unterland, der Rettungsdienst Winterthur sowie die Kantonspolizei Zürich aus. Die Kreuzung habe wegen des Unfalls bis kurz vor 12 Uhr gesperrt werden müssen.

zim

