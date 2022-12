Selbstunfall in Sternenberg – 19-Jähriger rast gegen Baum – am Auto entsteht Totalschaden Die Kollision am frühen Donnerstagmorgen forderte zwei Leichtverletzte, ein dritter Fahrzeuginsasse blieb unversehrt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines Raserdelikts aufgenommen.

Am Auto entstand Totalschaden. Foto: Kantonspolizei Zürich

Am frühen Donnerstagmorgen, kurz vor 5.45 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Schweizer mit einem Personenwagen von Sternenberg auf dem Gemeindegebiet Baumas in Richtung der Kantonsgrenze zum Thurgau. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, geriet er nach dem Weiler Gfell mutmasslich wegen massiv übersetzter Geschwindigkeit in einer Linkskurve über den rechten Fahrbahnrand hinaus – und kollidierte in der Folge mit einem Baum.

Der Lenker und seine 22-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Nach dem Unfall geriet der Motorblock, den es beim Aufprall aus dem Auto gerissen hatte, in Brand und musste durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Die verletzten Personen wurden mit Rettungswagen in ein Spital transportiert. Ein 24-jähriger Mitfahrer wurde an der Unfallstelle medizinisch untersucht. Er blieb unverletzt, wie die Polizei weiter mitteilt.

Ermittlungen wegen Raserdelikts

Die Unfallursache wird derzeit durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft untersucht. Nach ersten Erkenntnissen steht ein Raserdelikt im Vordergrund der Ermittlungen, wie die Polizei in der Medienmitteilung weiter schreibt.

Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Das Erdreich an der Unfallstelle wurde durch auslaufende Flüssigkeiten aus dem Auto verschmutzt und muss nun abgetragen werden. Der Baum, mit dem der 19-Jährige kollidierte, muss ebenfalls gefällt werden. Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen zwei Rettungsteams von Regio 144, die Feuerwehr Bauma sowie die Staatsanwaltschaft See/Oberland im Einsatz.

mps

