Polizei stoppt Raser in Winterthur – 19-Jähriger rast mit Tempo 109 durch die Stadt Am Freitagabend hat die Polizei in Winterthur einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Der 19-Jährige war in einer 50er-Zone mit über 100 km/h unterwegs. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr.

Die Stadtpolizei führte in Winterthur eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Marc Dahinden, Symbolbild

Die Stadtpolizei Winterthur führte am Freitagabend an der Unteren Vogelsangstrasse eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Kurz vor 21 Uhr passierte ein Jaguar mit 109 km/h die Kontrollstelle – erlaubt wären an dieser Stelle 50 km/h. Der Lenker, ein 19-jähriger Schweizer, musste seinen Führerausweis auf Probe abgeben, teilt die Stadtpolizei Winterthur mit.

Gegen den Lehrling wird ein Strafverfahren wegen qualifizierter grober Verkehrsregelverletzung eingeleitet. Er muss mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und einem Führerausweisentzug von mindestens zwei Jahren rechnen.

