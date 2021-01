Unfall in Winterthur – 19-jähriger Schnellfahrer gefährdet Passanten Am Sonntagnachmittag verunfallte ein junger Autolenker an der Wieshofstrasse in Winterthur. Er war viel zu schnell unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Viel zu schnell war ein junger Autofahrer am Sonntag in Winterthur unterwegs. Gemäss Polizei gefährdete er dabei nebst seinen Mitfahrern auch Passantinnen und Passanten. KEYSTONE (Symbolbild)

Kurz vor 15 Uhr fuhr am Sonntag ein Autolenker durch die Wieshofstrasse Richtung Winterthur-Neuburg. Nach dem dortigen Bahnübergang überholte er ein anderes Auto. Wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilt, verlor er dabei die Herrschaft über sein Fahrzeug, kam von der Strasse ab und blieb schliesslich in einem Feld stehen. Er selbst und seine vier Passagiere blieben unverletzt, am Auto und am Feld entstand Sachschaden.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen und der Unfallspuren müsse davon ausgegangen werden, dass der 19-jährige Schweizer mit massiv übersetzter Geschwindigkeit unterwegs war, schreibt die Polizei weiter. Mit seinem Verhalten habe nicht nur sich selbst und seine Mitfahrer, sondern auch eine Gruppe von Fussgängerinnen und Fussgängern gefährdet.

Lenker muss Ausweis abgeben

Der Neulenker musste seinen Führerausweis auf Probe auf der Stelle abgeben und das Fahrzeug wurde zwecks Spurensicherung sichergestellt. Für die Unfalldokumentation kam der Unfallfotodienst der Kantonspolizei Zürich zum Einsatz. Die Wieshofstrasse musste vorübergehend in beide Richtungen gesperrt werden.

Zeugenaufruf: Allfällige Fussgängerinnen und Fussgänger, die gefährdet wurden, sowie andere Personen, die Angaben zu diesem Unfall oder zur Fahrweise des Lenkers machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Winterthur, Tel. 052 267 51 52, zu melden.

mst