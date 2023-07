Aus dem Bezirksgericht Winterthur – 19-Jähriger vergewaltigt Mädchen im Bett der Kollegin Nach dem Albanifest vergewaltigt ein Mann ein 15-jähriges Mädchen. Er bestreitet vor Gericht alles und behauptet, er stehe auf «Blüemlisex» – bewarb sich aber kurz zuvor als Pornodarsteller. Gregory von Ballmoos

Ein 19-Jähriger stand vor dem Bezirksgericht, weil er nach dem Albanifest ein 15-jähriges Mädchen vergewaltigt hat. Foto: Enzo Lopardo

Selina A. besucht am Samstagabend mit einer Kollegin das Albanifest. Matthias P. geht mit Freunden ans Aargauer Kantonalturnfest in Wettingen. Am frühen Sonntagmorgen vergewaltigt er sie im Bett der Kollegin Vanessa O. in Winterthur. Diese schläft auf dem Sofa nebenan. Später wiederholt er die Tat auf der Toilette der Familienwohnung.