Abstimmung in Zell – 2,6 Millionen Franken für mehr Schulraum Der Gemeinderat will das alte Schulhaus an der Tösstalstrasse für rund 2,6 Millionen Franken sanieren. Er reagiert so auf steigende Schülerzahlen. Rafael Rohner

Das Schulhaus an der Tösstalstrasse ist denkmalgeschützt und soll nun aufgewertet werden. Foto: Marc Dahinden

Die Gemeinde Zell erlebt seit einiger Zeit einen regelrechten Bauboom. Die Einwohnerzahl steigt rasant und soll gemäss Prognosen des Gemeinderats bis im Jahr 2028 bei rund 7000 liegen. Zum Vergleich: Im Jahr 2000 lebten erst 4500 Personen in Zell. Aktuell sind es circa 6300.

Das Wachstum stellt neue Anforderungen an die Infrastruktur. Nach der Aufstockung des Kindergartens in Kollbrunn soll deshalb nun das alte Schulhaus an der Tösstalstrasse saniert werden. Für 2,6 Millionen Franken will der Gemeinderat das historische Gebäude aufwerten und neuen Schulraum schaffen.

Unterstand für die Schüler

Dies gelingt, indem die Wohnungen im Obergeschoss analog zum Erdgeschoss zu zwei Schulzimmern umgebaut werden. Im Dachgeschoss sind zwei Gruppenräume sowie ein Lehrerzimmer vorgesehen.

Zudem sollen die Schüler auf dem Pausenplatz neu einen Unterstand erhalten, wie es in der Weisung des Gemeinderats heisst. Das Gebilde soll auf der Nordwestseite des Schulhauses entstehen und ist somit von der Tösstalstrasse abgeschirmt.

Heizen mit Holz

Ersetzt wird auch die Ölheizung aus dem Jahr 1994. Neu soll das Gebäude mit einer Fernleitung an die Holzschnitzelheizung der Holzenergie Rikon AG angeschlossen werden.

Am äusseren Erscheinungsbild des Schulhauses wird sich trotz der Umbauarbeiten wohl wenig ändern, denn das Gebäude ist denkmalgeschützt und wurde 1843 erbaut.

An der Gemeindeversammlung vom 30. November wird das Bauprojekt vorberaten. Die Stimmberechtigten können dabei eine Empfehlung beschliessen. Definitiv abgestimmt wird am 7. März 2021 an der Urne. Gemeinderat und Rechnungsprüfungskommission empfehlen ein Ja zur Vorlage.

Weiter traktandiert sind an der Gemeindeversammlung die Neugestaltung des Bahnhofplatzes in Kollbrunn zur Begegnungszone, das Budget 2021 sowie die Beschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs für die Feuerwehr.