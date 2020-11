Berufswahl in der Pandemie – 2. Sek-Klassen: Unter schwierigen Bedingungen auf Berufssuche Schülerinnen und Schüler der zweiten Sekundarschule haben Ende des letzten Schuljahres wegen Corona kein Zeugnis erhalten. Jetzt wurde auch noch die Berufsmesse abgesagt. Dagmar Appelt

Im Hotel-Restaurant Sonne in Seuzach durften Lena, Sanela und Yannik unter Anleitung von Laura Pfister alkoholfreie Drinks shaken. Foto: Marc Dahinden

In der zweiten Sek setzen sich Schülerinnen und Schüler derzeit mit dem Thema Berufswahl auseinander. «Wir stehen erst am Anfang des Prozesses», sagt Andrea Huder (59), Lehrer an der Sekundarschule Seuzach.

Und dieser Anfang ist schwierig. Die Schülerinnen und Schüler von Andrea Huder haben wegen des Lockdown am Ende der ersten Sekundarschule kein Zeugnis erhalten. Nun müssen sie auch noch auf die Berufsmesse in Zürich Mitte November verzichten. Diese wurde wegen des Coronavirus abgesagt. Dort können die Jugendlichen normalerweise die Berufswelt entdecken und Lehrbetriebe kennen lernen. «Nun müssen sie sich vermehrt online informieren, das ist auch für die Eltern nicht einfach», sagt Andrea Huder.