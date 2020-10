Fahrerflucht in Winterthur – 20-Jährige verursachte Unfall und machte sich aus dem Staub Die Stadtpolizei Winterthur hat die Autofahrerin erwischt, die am vorletzten Sonntag in der Grüzefeldstrasse eine Streifkollision verursacht hatte. Die Frau fiel einer Patrouille wegen ihres unkontrollierten Fahrstils auf.

Eine Patrouille der Stadtpolizei ermittelte eine Frau, die für einen Unfall mit Fahrerflucht verantwortlich war.

Bild : Moritz Hager

Am vorletzten Sonntagabend kam es an der Grüzefeldstrasse in Winterthur zu einer Streifkollision mit zwei beteiligten Autos, bei der sich ein 26-jähriger Mann leicht verletzt hatte. An beiden Autos entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken, wie es in einer Mitteilung der Stadtpolizei heisst. Die Lenkerin des zweiten Autos entfernte sich nach einem kurzen Stopp von der Unfallstelle, ohne dass Sie Angaben zu ihrer Person hinterliess.

Vergangenen Sonntag nun hielt die Stadtpolizei eine 20-jährige Frau in ihrem Auto an, um eine Kontrolle durchzuführen. Die Frau habe Symptome von Fahrunfähigkeit aufgewiesen, heisst es in der Mitteilung. Während der Befragung gab sie zu, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ausserdem sei sie verantwortlich für die oben beschriebene Streifkollision gewesen. Sie sei von der Unfallstelle geflüchtet, gab sie weiter zu.

Die Polizei nahm der Lenkerin den Führerausweis auf der Stelle ab – ausserdem muss sie sich nun vor der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland verantworten.

mcp