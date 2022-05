Polizei stoppt Raser – 20-Jähriger mit 249 km/h auf A3 bei Adliswil gemessen Die Kantonspolizei hat am Sonntagabend auf Autobahnen im Kanton Zürich einen Raser und einen Schnellfahrer gestoppt.

Die Polizei fischte am Sonntagabend gleich zwei Fahrer aus dem Autobahnverkehr, die die Höchstgeschwindigkeit massiv überschritten hatten. Symbolfoto: Keystone



Ein neutrales Patrouillenfahrzeug der Kantonspolizei war am Sonntagabend kurz vor 21.30 Uhr auf der A3 bei Adliswil unterwegs, als sich von hinten ein Auto näherte. Am Steuer hat ein 20-jähriger Schweizer gesessen, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Der junge Mann bedrängte die zivile Streife durch ungenügenden Abstand und Aufblendenlassen der Scheinwerfer auf der Überholspur.

Nachdem das Polizeifahrzeug auf den Normalstreifen gewechselt hatte, beschleunigte der junge Mann sein Fahrzeug. Die Verkehrspolizisten starteten umgehend eine Nachfahrmessung. Trotz einer Geschwindigkeit von bis zu 249 km/h konnten die Polizisten den Raser erst einholen, als er sein Auto abbremste, um die Autobahn zu verlassen. Der fehlbare Lenker wurde angehalten und verhaftet. Er wird nach der Befragung der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt. Sein Auto wurde sichergestellt und der Führerausweis abgenommen.

Zur selben Zeit fiel einer Patrouille der Kantonspolizei auf der A1 bei Rümlang in Fahrtrichtung Bern ein Auto mit erhöhter Geschwindigkeit auf. Die Polizisten nahmen umgehend eine Nachfahrmessung vor und beobachteten, wie das Fahrzeug bei signalisierten 80 km/h mehrfach die erlaubte Geschwindigkeit um mehr als 60 km/h überschritt. Der aus Sri Lanka stammende Lenker wurde angehalten. Er musste seinen Führerausweis vor Ort abgeben und wird bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

mcp