Tötungsdelikt bei GZ Bachwiesen – 20-Jähriger schlug Zürcher Obdachlosen tot – und filmte sich dabei Der junge Mann, der angibt, am Sonntagmorgen einen 66-jährigen Obdachlosen getötet zu haben, hat die Tat offenbar gefilmt und das Video auf Snapchat veröffentlicht.

Am Sonntagmorgen nach dem Gewaltverbrechen beim GZ Bachwiesen. Der aufgebotene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Foto: David Sarasin

Der junge Mann, der gestanden hat, am Sonntagmorgen beim Gemeinschaftszentrum Bachwiesen einen 66-jährigen Mann «mit massiver, stumpfer Gewalt» getötet zu haben, soll seine Tat gemäss «20 Minuten» gefilmt und auf die Social-Media-Plattform Snapchat hochgeladen haben. Dort wurde das Video des 20-jährigen Schweizers kurze Zeit später gelöscht. Die Oberstaatsanwaltschaft bestätigte, dass sie Kenntnis von einem Video hat. Sie hat Untersuchungshaft für den 20-Jährigen beantragt.

Tötungsdelikt in Zürich Beim GZ Bachwiesen getöteter Mann war ein Obdachloser Mutmassliches Tötungsdelikt Polizei findet toten Mann beim GZ Bachwiesen Die Polizei geht davon aus, dass es sich beim Getöteten um einen 66-jährigen ohne festen Wohnsitz handelt. Gemäss «Blick» verbrachte der Obdachlose, der auf einen elektrischen Rollstuhl angewiesen war, die Tage beim Einkaufszentrum Letzipark und übernachtete jeweils beim Gemeinschaftszentrum. Er soll früher bei einer Grossbank gearbeitet haben, und sei mit einer Frau aus Thailand verheiratet gewesen.

«Ich habe noch nie einen so guten Menschen getroffen», sagt sein bester Freund in einem Interview mit «20 Minuten». Ein Anwohner beschreibt den Getöteten als ruhigen und angenehmen Menschen, der nicht auf Krawall aus gewesen sei. «Ich weiss, dass er in letzter Zeit von Jugendlichen dumm angemacht wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich gross gewehrt hat.»

Das Opfer war am frühen Sonntag Morgen gefunden worden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Noch am gleichen Tag konnte die Polizei den 20-jährigen mutmasslichen Täter festnehmen.

