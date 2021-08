Sicherheit auf Weinlandautobahn – 20 Jahre nach Gotthard-Inferno kommt der A4-Fluchttunnel im Weinland Der Cholfirsttunnel erhält einen 1200 Meter langen Sicherheitsstollen. Der Bau kostet 30 Millionen Franken. Der Auslöser ist der Gotthard-Tunnelbrand von 2001. Markus Brupbacher

Das Südportal des Sicherheitsstollens, der zurzeit auf der Ostseite des A4-Cholfirsttunnels gebaut wird. Foto: Marc Dahinden

Der verheerende Unfall im Gotthard-Strassentunnel vom 24. Oktober 2001 ist vielen bis heute in Erinnerung. Damals stiessen zwei Lastwagen im Tunnel zusammen, bei der Brandkatastrophe kamen elf Menschen ums Leben. Die Folge: Das Bundesamt für Strassen (Astra) musste die Sicherheitseinrichtungen in sämtlichen Tunneln der Nationalstrassen überprüfen, die länger als 600 Meter sind. Bis 2025 investiert das Astra rund 1,5 Milliarden Franken in sichere Strassentunnel.

24. Oktober 2001: Aufnahme von der Unfallstelle im Gotthard-Strassentunnel. Archivfoto: Keystone / Kantonspolizei Tessin

So auch beim rund 1300 Meter langen Cholfirsttunnel auf der A4 im nördlichen Weinland bei Flurlingen. Der Tunnel ging 1996 in Betrieb, «aber ohne Fluchttunnel», wie Gesamtprojektleiter Michael Ritter am Donnerstagvormittag vor Ort an einem Medienanlass sagte. Im Notfall gäbe es nur zwei Fluchtwege, das südliche und nördliche Portal des Tunnels. «Das ist zu wenig.» Wenn es also genau in der Mitte zu einem Tunnelbrand käme, müssten die Autofahrer über 600 Meter rennen, bis sie aus dem Tunnel wären. Mit dem neuen Fluchttunnel wird das nicht mehr so sein. «Sobald sie hinter der sich schliessenden Türe sind, müssen sie nicht mehr rennen.» Doch im besten Fall werde der Sicherheitsstollen gar nicht benötigt.