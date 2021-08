Pfadi im Test in Winterthur – 20 Spieler, drei gleiche Frisuren und kein Leistungsabfall Einen Vorgeschmack, was Handball-Meister Pfadi Winterthur in der neuen Saison liefern kann, gabs in der Axa-Arena im Testspiel gegen die Reserven des Bundesligisten Balingen. Urs Stanger

Moustafa Hadj Sadok zeigte bei seinem Debüt für Pfadi bereits, was in ihm steckt. Deuring Photography

Nur ein Testspiel wars, aber ein besonderes: Einerseits Pfadis erstes Spiel in der Axa-Arena als Schweizer Meister und andererseits der erste Auftritt der veränderten Mannschaft vor eigenem Publikum. Einige, die den Match sahen, brauchten ein paar Minuten, um zu eruieren, wer unter den Neuen denn nun wer sei.

Die Namen auf den Trikots halfen nichts, denn man spielte noch in jenen der letzten Saison; mitunter stand zweimal Sidorowicz auf dem Platz, obschon er ja verletzt auf der Tribüne sass… Und es machte die Sache nicht einfacher, dass drei der Jungen, die den Match begannen, in gleich dunkler Farbe die nahezu gleiche Frisur trugen: die beiden eigenen Nachwuchsleute Alessio Lioi und Dominic Ruh sowie Noam Leopold, der von Stäfa kam. An der Spielposition zeigte sich, um wen es sich handelte.