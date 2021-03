Apple-Computer – 20 Tipps zum 20. Geburtstag 2001 ist mit Mac OS X das Betriebssystem erschienen, das bis heute die Geräte von Apple am Laufen hält. Das sind die wichtigsten Meilensteine aus zwei Jahrzehnten. Matthias Schüssler

Steve Jobs, damals noch Interimschef bei Apple, kündigt im Januar 2000 das neue Betriebssystem an. Es kam dann im März 2001 auf den Markt. Foto: Keystone

Der dunkle Modus

Der dunkle Modus zeigt Textinhalte nicht schwarz auf weiss, sondern weiss auf schwarz an. Das ist in dunklen Stunden angenehmer für die Augen, und es spart unter Umständen auch Batterieladung. Der dunkle Modus wird in den Systemeinstellungen bei «Allgemein» unter «Erscheinungsbild» aktiviert; entweder dauerhaft oder mit dem Modus «Automatisch» nur in den dunklen Tagesstunden.

Ein zur Tageszeit passendes Hintergrundbild

Der Mac passt auch das Hintergrundbild der Tageszeit oder dem hellen oder dunklen Modus an. Wählen Sie in den Systemeinstellungen bei «Schreibtisch & Bildschirmschoner» unter «Schreibtisch» bei den Hintergrundbildern von Apple ein Bild aus der Kategorie «dynamischer Schreibtisch» oder «heller und dunkler Schreibtisch» aus.