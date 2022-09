Lärm und Littering in Bauma – 200 Anwohner erheben Einsprache und umgehen damit Pausenplatzverbot Zwei Pausenplätze dürfen in Bauma nachts nicht mehr benutzt werden, es drohen Bussen bis 2000 Franken. Der Clou: Wer Einsprache erhoben hat, ist vom Verbot ausgenommen. Nicole Döbeli

Auf dem Pausenplatz der Sekundarschule in Bauma kam es immer wieder zu nächtlichen Ruhestörungen. Foto: Madeleine Schoder

Es nütze ja sowieso nichts, sich zu wehren, heisst es allenthalben. In Bauma kommen nun aber 200 Personen in den Genuss eines Vorteils, weil sie Einsprache erhoben haben. Ob sie davon Gebrauch machen werden, sei dahingestellt, aber sie dürften im Gegensatz zu allen anderen nachts die Pausenplätze der Schulanlagen betreten. Wer sich nicht gewehrt hat, dem drohen dafür Bussen bis zu 2000 Franken. So ist es dazu gekommen: