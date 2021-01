28 kulinarische Neujahrsvorsätze – 2021 wird köstlich Löwenzahnhonig und Ravioli selber machen, sich mit Naturweinen und Kohlrabi anfreunden – das hat sich die Kulinarik-Redaktion fürs neue Jahr vorgenommen. Nina Kobelt , Daniel Böniger

Was kommt dieses Jahr auf den Tisch? Unser Kulinarikteam hat sich einiges vorgenommen. Foto: Getty Images

Ein Esstagebuch führen

Nicht dass ich anfangen will, Kalorien zu zählen. Aber mich interessiert es, was ich wann und wie oft koche. Deshalb werde ich ab 1. Januar ein Notizbuch bei mir haben und aufschreiben, was ich esse (und trinke). Der britische Kochbuchautor Nigel Slater macht das seit 30 Jahren – und hat seine Esstagebücher auch schon veröffentlicht. (nk)

Gemüsepaste à la Wildeisen

Vor ein paar Wochen landete das Kochbuch «Seelenwärmer» von Annemarie Wildeisen auf meinem Schreibtisch. Zu bünzlig, dachte ich erst – bis ich das Rezept für hausgemachte Gemüsepaste entdeckte. Genial! Sobald in meinem Garten der Liebstöckel wieder wuchert, werde ich garantiert sechs grosse Gläser dieses formidablen Bouillonersatzes aus Gemüse, ordentlich Salz und Kräutern herstellen. Die Paste wird meine Allzweckwürze für alles werden – egal, ob ich Suppen, Saucen oder Risotto koche. (boe)

Kühlschrank umorganisieren

Ich weiss, ich hatte das letztes Jahr schon auf der Liste – aber 2021 werde ich ganz bestimmt den Kühlschrank neu organisieren. So, dass das Bier im untersten Gestell liegt, wo es am kältesten wäre, und nicht mehr zuoberst, wo der Käse hingehörte. Andere Vorsätze habe ich aber, dies nur am Rande, durchgezogen: Kichererbsen gibt es jetzt bei uns häufiger. Im Garten habe ich Lauch, Nüsslisalat und Spinat angepflanzt. Und ein perfektes Rezept für fleischlose Lasagne habe ich ebenfalls gefunden (Wie sie gemacht wird, lesen Sie hier!). (boe)

Wildkräuterkunde betreiben

Wildkräuter mit egal was – es kommt immer gut! Foto: Susanne Keller

Bei den ersten Sonnenstrahlen im Vorfrühling mache ich mich auf mit Notizbuch, Kamera und Stoffbeutel und sammle Pflanzen, aus denen ich dann wunderbare Menüs koche. Später im Jahr werde ich, wann immer ich das Haus verlasse, Handschuhe bei mir haben – für meine Lieblingspflanze, die Brennnessel, mit der ich am liebsten eine Tarte backe. (nk)

Wie gut kennen Sie Wildkräuter? Machen Sie den Test – mit unserem Quiz!

Löwenzahnhonig machen

Früher als Arme-Leute-Honig verschrien, ist Löwenzahnhonig heute eine trendy vegane Alternative. Dazu braucht es Blüten, Wasser, etwas Zitrone, viel Zucker und ganz viel Zeit (wie auch für Löwenzahnwurzelkaffee, an den ich mich vielleicht auch wagen werde). Doch wenn wir 2020 etwas gelernt haben, dann dies: Es lohnt sich, sich Zeit zu nehmen für die einfachen Dinge im Leben. (nk)

Mit Kurkuma würzen

Kurkuma beruhigt nicht nur den Magen und wirkt entzündungshemmend, nein, es senkt auch das Risiko von Herz- und Krebserkrankungen. Der indische Koch Manish Mehrotra hat mir verraten, dass man davon einfach einen Kaffeelöffel in jedes Schmorgericht geben kann, ohne dass der Geschmack massgebend verändert wird. (Die Story lesen Sie hier!) Das funktioniere auch bei westlichen Zubereitungen wie Rindsgulasch, Boeuf Bourgignon oder Tomatensauce zu Pasta, meinte er weiter. Nächstes Jahr beherzige ich seinen Rat wieder häufiger. (boe)

Grenzen ziehen in der Kochbibliothek

Bei aller Liebe: Neue Kochbücher finden nur noch Einlass in meine Wohnung, wenn an ihrer Stelle eines rausgeworfen wird. Weil ein Lockdown mehrere Jahre dauern müsste, damit ich alle Bücher durchkochen könnte. Eine Ausnahme mache ich: bei literarischen Werken übers Essen wie etwa Diana Henrys «Von der Kunst, einen Pfirsich zu essen». (nk)

Gradlinig Gin geniessen

Ein Glas Wachholderschnaps: Gin-gin! Foto: Dieter Seeger

Zu Hause hatten meine Frau und ich viel Freude an einem Adventskalender, in dem 24 verschiedene Gin-Muster steckten. Ich werde mir – wenn der trockene Januar vorüber ist – eine Flasche des deutschen «Juniper Jack» bestellen. Ein so gradliniger und intensiver Gin ist mir noch nie begegnet! (boe)

Besser lockdownen

Während des ersten Lockdown im März wähnte ich mich – neben all dem Schlimmen, was rund um mich geschah – im Paradies: Endlich hatte ich richtig Zeit zum Kochen, nicht einmal, sondern zweimal täglich! Ich stürzte mich auf alle Rezepte, die jahrelang ungekocht geblieben waren, sowie auf sämtliche Vorräte in Weckgläsern und im Tiefkühler. Ende Mai war ich ausgebrannt. Ich litt an Koch-Burn-out, weil ich zu schnell zu viel gewollt hatte. Die Sommermonate durch ernährte ich mich von Sandwiches und Glace, ich war nicht mal mehr imstande, ein Schnittmesser anzurühren. Dieses Mal gehe ich es langsam an – vielleicht hole ich mir auch mal was beim Take-away oder bestelle mir ein Sternemenü nach Hause. Und koche. Aber nicht mehr 24/7. (nk)

Es lebe der Apéro!

Apropos, ich werde, sobald es wieder möglich sein wird, den gepflegten Apéro zelebrieren. Wie schön ist es doch, nach der Arbeit (und vor dem familiären Abendessen) mit guten Freunden über einem Bierglas blöd zu labern! (boe)

Im September Ferien beziehen

Warum? Weil dann Schlaraffenland ist – oder anders: Ernte von so vielen guten Dingen. Und ich nie genug Zeit habe, mich von diesem reich gedeckten Tisch in der Natur zu bedienen. Kurz: Im Frühherbst werde ich mich wochenlang dem Einmachen, Einkochen und Trocknen von Esswaren widmen. (nk)

Sprechen Sie Herbst? Ein kulinarisches Quiz passend zur Jahreszeit finden Sie hier.

Weiterhin: Selbst gemachte Pizza!

Schmeckt am besten vor dem laufenden TV: Pizza Margherita. Foto: TA-Archiv

Und übrigens, dass es einmal monatlich selbst gemachte Pizza gibt, die wir dann zu viert vor laufendem Fernseher geniessen, das behalten wir 2021 bei! Seit ich herausgefunden habe, dass die Teigmenge durch fünf – statt durch drei – geteilt wird, funktionierts noch besser. (Lesen Sie hier, wie der Teig gemacht wird!) (boe)

No Food-Waste

Zwar landet wenig im Kompostkübeli. Trotzdem ist meine «No Food-Waste»-Politik noch nicht ganz ausgereift, was natürlich meiner Faulheit geschuldet ist. Ich könnte zum Beispiel endlich mal die Kartoffelschalen essen: Im Ofen getrocknet, sind das coole Chips. (nk)

Rande als Hauptgang

Getrocknet und gebraten schmeckt das Knollengemüse herrlich. Foto: Nicole Philipp

Wie köstlich war doch diese 24 Stunden getrocknete und dann gebratene Rande, die man mir mit Brombeersauce letzten Oktober im Restaurant Magdalena in Rickenbach SZ serviert hat! (Die Restaurantkritik finden Sie hier!) Einige Male habe ich seither rohe Randen vom Markt nach Hause genommen – und sie dann trotzdem wie immer mit Olivenöl, Salz, Pfeffer und Curry mariniert und gebacken. Nächstes Jahr, da bin ich mir sicher, werden ich das Magdalena-Rezept knacken ... (boe)

Brennen für eine Sache

Noch immer möchte ich Brennerin werden, irgendwann, bald vielleicht schon. Und deshalb müsste ich endlich einmal einen Einmaischekurs besuchen. Fiel dieses Jahr ins Wasser. Also – in den Schnaps. 2021 wird es so weit sein. (nk)

Mehr Vielfalt beim Fisch

Egli mit Petersilienwurzel, Krautstiel, Fisch-Safran Velouté und Rauchschinken vom Wollschwein. Foto: TA-Archiv

Immer nur Felchen à la meunière und Pasta mit Kapern und geräuchter Forelle? Ich werde, da bin ich sicher, noch weitere alltagstaugliche Rezepte mit Fisch finden, sodass ich auf die zwei Portionen wöchentlich komme, die angeblich gesund sind. Und ja, es werden Fische sein, die nachhaltig oder in der Region gefangen wurden. (boe)

Restaurants und Bars unterstützen

2020 war ich kaum je im Restaurant. Das soll sich im nächsten Jahr ändern. Solange die Gastronomie noch unter einem Teil-Lockdown leidet, kaufe ich Gutscheine. Noch im Januar verschenke ich kulinarische Erlebnisse und symbolische Drinks in Papierform, dann werde ich Plätze für das ganze Jahr buchen, in allen Lokalen, die mir grad in den Sinn kommen. Nicht ganz egal, was es kostet, aber fast. (nk)

Kinder erziehen

Und mit den Kindern muss ich unbedingt ins Sternelokal, damit sie endlich wieder Tischmanieren zeigen! Ich glaube nämlich, sie tun nur so, als ob sie diese verlernt hätten. (boe)

Schöner kochen

Kochen ist das eine, Essen das andere – und ich mache beides sehr gerne. Zwischen diesen beiden Tätigkeiten steckt das Anrichten. Wofür ich nur selten Geduld aufbringen kann. Ich nehme mir vor, etwa die Britin Julie Jones, deren Instagram-Bilder (@julie_jonesuk) ich sozusagen verschlinge, in Zukunft hübsche Tartes zu machen. Kunstwerke auf dem Teller anzurichten. Ein paar Minuten mehr dafür aufwenden, dass die Sauce eine schöne Farbe hat. Solche Sachen. (nk)

Weiterhin Whisky

Es schien mir viel Geld: Etwa 120 Franken für den «Lagavulin Cask Strength Edition 2019» habe ich ausgegeben. Doch dafür entführte mich dieser Single Malt gedanklich in die Hügel Schottlands ... Ich habe weitere ungewöhnliche Whiskys probieren dürfen, etwa einen «Macallan Edition No. 6», der nach Zwetschge, Zimt und Ingwer duftete – und ja, diese Welt fasziniert mich. Da bleibe ich dran. (boe)

Noch mehr Traditionsgerichte

Wie geht jetzt das mit dieser Cholera? Ich habe es gelernt bei Fernando Michlig im Goms. Foto: Pedro Rodrigues

Endlich habe ich Cholera gegessen! Und habe trotzdem immer Hunger und Gelüste – auf Neues. Und zwar auf Schweizer Traditionsgerichte. Appenzeller Tschoope, Hindersi-Magronä aus Obwalden und natürlich ganz viele Westschweizer Essen lasse ich mir von Profis erklären. (nk)

Sie sind ja vielleicht schon Profi. Hier können Sie Ihr Wissen testen im Quiz über Schweizer Spezialitäten.

Hausgemachte Ravioli

Was haben wir Zöpfe gebacken, Pizza von Grund auf zubereitet, sogar Schokoküsse selbst gemacht im ersten Lockdown – was ich ausgelassen habe, aber unbedingt mal wieder selber machen möchte: Ravioli! (boe)

Direktzahlungen einführen

Ich machs kurz: Gemüse kann ich genauso gut bei der Produzentin selber kaufen statt beim Grossverteiler. Dasselbe gilt für Wein. (nk)

Zypern treu bleiben

Im Februar wird wohl die letzte Flasche Commandaria zur Neige gehen – und ich werde erneut drei Buddeln bei paphosweine.ch ordern. Denn dieser zypriotische Süsswein ist die Wunderwaffe schlechthin, wenn es um eine mehrdimensionale Bratensauce geht. Ein Schuss davon reicht aus – und aufgrund seiner Süsse ist der angebrochene Wein monatelang haltbar! (boe)

Mich mit Naturweinen anfreunden

Vielleicht ist der Trend ja auch schon wieder vorbei, ich habe keine Ahnung, und es ist mir auch egal. Tatsächlich aber habe kistenweise Wein bestellt und dabei vor allem auf die Etikette geachtet. Darunter finden sich viele Naturweine, mit denen ich nichts anfangen kann. Bühnenkünstlerin Lara Stoll hat mir gesagt, ich müsse sie einfach stehen lassen. Mal sehen, vielleicht hilfts. (nk)

Ich rette die Ehre des Kohlrabi

Wetten, dass ich spätestens im April die Ehre des Kohlrabis retten werde? Es kann doch nicht sein, dass wir ein so zurückhaltend aromatisches Gemüse immer nur in Salzwasser zu Tode garen. Man kann die Knollen doch auch marinieren, wie es die neuen nordischen Köche tun. Oder in Butter anbraten und mit Heu im Ofen fertig garen, wie es im Buch «The Irish Cookbook» von Phaidon vorgeschlagen wird. (boe)

Auf Snoop hören

Eines meiner liebsten kulinarischen Themen: Kochende Rapper. Nicht dass ich je etwas aus Snoop Doggs Kochbuch zubereiten würde – vor allem nicht, solange er in seinen Musikvideos Crevetten durchs Bild fliegen lässt. Dieses Jahr aber kreierte der US-Rapper einen veganen Burger für die Fastfood-Kette, trat als Investor auf für die Firma Beyond Meat und ruft auf, sich rein pflanzlich zu ernähren. I like. Yo. (nk)