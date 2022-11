Neuer Temperatur-Rekord – 2022 wird wohl das mit Abstand wärmste Jahr in der Schweiz Bisher war 2018 das heisseste Jahr seit 1864. 2022 dürfte diesen Rekord klar brechen. Marc Brupbacher Patrick Vögeli

Das Temperatur-Jahresmittel 2022 dürfte am Ende 2,4-2,9 °C über der Norm 1961-1990 liegen. Damit 2022 noch unter das Rekordjahr 2018 (+2,3 °C zur Norm) fallen würde, müsste der Dezember 4,5 °C unter der Norm und unter die fünf kältesten Dezember zu liegen kommen. Vier der fünf kältesten Dezember wurden vor 1900 registriert.

Ein solch kalter Dezember, damit 2022 nicht zum neuen Rekordjahr wird, ist praktisch ausgeschlossen, da die meteorologischen Modelle für die ersten zehn Dezembertage Temperaturen im Bereich des langjährigen Durchschnitts vorhersagen. Für die Zeit danach gibt es keinen eindeutigen Trend.

«Der Temperatur-Rekord 2022 passt in den bekannten steilen Erwärmungstrend der letzten zehn Jahre, welche einen neuen kräftigen Wärmeschub in der Schweiz brachten. Insofern kommt der Rekord nicht ganz unerwartet», sagt Stephan ­Bader von ­Meteo Schweiz. Der Klimatologe weiter: «Die Erwärmung kommt in der Schweiz schubweise. Einen ersten grossen Erwärmungsschub gab es am Übergang von den 1980-er zu den 1990-er Jahren. Dann flachte der Erwärmungstrend etwas ab. Seit etwa 2010 beobachten wir einen weiteren starken Erwärmungsschub.»

Abgesehen vom April mit einer durchschnittlichen Temperatur und dem etwas kühleren September waren alle Monate 2022 deutlich zu warm. Der Oktober ging als wärmster Oktober seit Messbeginn in die Geschichte ein, die Temperaturen waren im Schweizer Mittel 3,8 Grad zu warm.

Wir zeigen in unserem Klima-Dashboard jeden Monat mit Grafiken und Karten, wie sich die wichtigsten Kennzahlen des Klimas in der Schweiz und auf der Welt entwickeln.

Marc Brupbacher ist Co-Leiter des Ressorts Daten & Interaktiv bei Tamedia. Zuvor arbeitete er unter anderem als Leiter Newsdesk, als Leiter der 12-App und als Blattmacher. Schwerpunkte seiner Berichterstattung sind datengetriebene Beiträge. Mehr Infos @MarcBrup Patrick Vögeli ist seit 2018 als Interaction Designer Teil des Interaktiv-Teams der Redaktion Tamedia. An der Schnittstelle zwischen Journalismus, Design und Code entwickelt er Animationen, Karten, Infografiken, Datenprojekte und neue Storytelling-Formate für sämtliche Tamedia-Titel. Mehr Infos @PVoegeli

