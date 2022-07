Verkehrsunfall in Oerlingen – 21-Jähriger nach heftiger Kollision mittelschwer verletzt Nach einem Crash überschlug sich ein Lieferwagen, bevor er in einer Wiese zum Stillstand kam. Der junge Lenker wurde ins Spital gebracht.

Noch ist unklar, was auf dieser Kreuzung in Oerlingen genau passiert ist. Die Lenkerin des Autos blieb unverletzt. Kapo Zürich

Am Dienstagvormittag war ein 21-jähriger Mann mit seinem Lieferwagen von Ossingen in Richtung Oerlingen unterwegs. Gegen 10.30 Uhr wollte er den Verzweigungsbereich der Andelfingerstrasse passieren, als es plötzlich heftig krachte. Aus noch unbekannten Gründen sei er mit einem von links kommenden Auto kollidiert, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Nach dem Zusammenstoss überschlug sich der Lieferwagen und kam auf dem Wiesland zum Stillstand. Während die 46-jährige Autofahrerin unverletzt blieb, zog sich der 21-Jährige mittelschwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren werden.

Wegen des Unfalls musste die Buckstrasse für mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt werden. Auf der Andelfinger- sowie Oerlingerstrasse wurde der Strassenverkehr durch die Feuerwehr wechselseitig geführt. Gemeinsam mit der Kantonspolizei standen die Feuerwehr Andelfingen und Umgebung sowie der Rettungsdienst Winterthur im Einsatz.

mcp