Messerangriff in Flurlingen – 21-Jähriger sticht zu – Mann muss schwer verletzt ins Spital Am Freitag fügte ein Schweizer in Flurlingen einem 40-jährigen Mann mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen zu.

Die Kantonspolizei nahm am Freitag in Flurlingen einen 21-jährigen Schweizer fest, der zuvor einen anderen Mann mit einem Messer angegriffen hatte. Symbolfoto: Kantonspolizei Zürich

Am Freitagvormittag griff in Flurlingen ein Schweizer einen anderen Mann mit einem Messer an. Laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich begegneten sich der 21-Jährige und der 40-Jährige gegen 9.30 Uhr auf der Lächenstrasse. Unvermittelt sei der Jüngere auf den Älteren losgegangen und habe ihm mit dem Messer schwere Verletzungen zugefügt.

Der 40-Jährige wurde in akuter Lebensgefahr in ein Spital gebracht. Er überlebte den Angriff dank einer umgehenden Notoperation, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die in der Zwischenzeit alarmierte Polizei habe den Täter unweit des Tatorts verhaften können. Nach einem ärztlichen Untersuch sei er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden.

Die genauen Umstände und Hintergründe der Tat sind noch unklar und werden durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität abgeklärt. Bis zu einem rechtskräftigen Verfahrensabschluss gilt die Unschuldsvermutung.

zim

