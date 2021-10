Berchtesgadener Alpen – 22-jährige Bergsteigerin in Deutschland tödlich verunglückt Die Frau war mit ihrem Begleiter auf einer anspruchsvollen Bergtour auf dem Hocheishörnl in Ramsau bei Berchtesgaden DE unterwegs, als ein Klettergriff aus der Wand brach und die Frau in die Tiefe stürzte.

Eine 22-jährige Bergsteigerin ist in den Berchtesgadener Alpen tödlich verunglückt: Ihr Begleiter setzte sofort einen Notruf ab, doch für die Einheimische kam jede Hilfe zu spät. 1 / 1

In den Berchtesgadener Alpen ist eine 22-jährige Bergsteigerin rund 250 Meter tief in den Tod gestürzt. Die Frau war mit ihrem 24-jährigen Begleiter auf einer anspruchsvollen Bergtour auf dem Hocheishörnl in Ramsau bei Berchtesgaden unterwegs, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Auf einer kurzen Kletterstelle in 2230 Metern Höhe brach demnach ein Klettergriff aus der Wand und die junge Frau stürzte rückwärts in die Tiefe.

Beide waren den Anforderungen der Tour gewachsen

Ihr Begleiter setzte sofort einen Notruf ab, doch für die Einheimische kam jede Hilfe zu spät. Ihre Leiche wurde mit einem Polizeihubschrauber ausgeflogen. Nach Angaben der Polizei waren beide Bergsteiger sehr gut trainiert und den Anforderungen der Tour gewachsen. Ein Fremdverschulden schliesst die Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand aus.

