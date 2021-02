Kantone St. Gallen und Schaffhausen – 22-Jährige stirbt nach Streit in Buchs – Tötungsdelikt in Wilchingen In Buchs wird eine Frau bei einem Streit derart verletzt, dass sie noch vor Ort verstirbt; ein 24-Jähriger Somalier wurde festgenommen. Auch im Kanton Schaffhausen stirbt eine Frau nach einem Delikt. Der mutmassliche Täter hat sich das Leben genommen.

Eine 22-jährige Frau starb in Buchs nach einem Streit an schweren Verletzungen. Symbolfoto: Keystone

In einer Wohnung in Buchs ist es am Dienstagabend zu einem Streit zwischen einem 24-jährigen Somalier und einer 22-jährigen Schweizerin gekommen. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie starb. Die Polizei nahm den Mann fest.

Der Rettung hatte kurz nach 21.30 Uhr die Meldung über eine verletzte Frau in einer Wohnung an der Wiedenstrasse erhalten. Aufgrund des Verletzungsbildes sei die Kantonspolizei alarmiert worden, die mit einem Grossaufgebot ausrückte, teilte die St. Galler Polizei am Mittwoch mit. Trotz langer Reanimation durch die Rettungskräfte verstarb die 22-jährige Frau noch vor Ort.

Nach ersten Erkenntnissen war es in der Wohnung des Somaliers zu einem Streit zwischen ihm und seiner Freundin gekommen, die im Kanton Graubünden wohnhaft war. Die Todesursache wird durch das Institut für Rechtsmedizin abgeklärt. In der Wohnung wurde neben dem mutmasslichen Täter ein weiterer Somalier sowie ein somalisch-schweizerischer Doppelbürger angetroffen. Alle drei wurden festgenommen. Im Verlaufe der Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 24-jährigen Somalier. Die beiden anderen Männer wurden im Verlaufe der Nacht wieder freigelassen.

Tötungsdelikt im Kanton Schaffhausen – Täter nimmt sich das Leben

Auch in Wilchingen SH ist am Dienstagabend eine Frau getötet worden. Der mutmassliche Täter war mit dem Opfer verwandt und hat sich danach das Leben genommen.

Die Frau wurde um 22 Uhr schwerverletzt in einem Einfamilienhaus gefunden. Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen starb sie noch am Tatort, wie die Schaffhauser Polizei am Mittwoch mitteilte. Der mutmassliche Täter nahm sich im deutschen Lottstetten das Leben.

Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Angaben macht die Polizei derzeit nicht.

SDA