Tragischer Unfall im Kreis 9 – 22-jährige Velofahrerin stirbt nach Kollision mit LKW Am Dienstagabend ist es in Zürich-Altstetten zu einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einer Velofahrerin gekommen. Dabei wurde die 22-jährige Velofahrerin so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb.

Der Unfall erreignete sich an der Ecke Badener- / Freihofstrasse. BRK News

Tragischer Unfall in Zürich-Altstetten: Wie die Stadtpolizei Zürich schildert, war ein Lastwagen kurz nach 19.00 Uhr vom Letzigrund herkommend auf der Badenerstrasse in Richtung Schlieren unterwegs. Bei der Verzweigung Badener- / Freihofstrasse kam es dann zur Kollision mit einer Velolenkerin. Trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen durch Passanten und danach von Schutz & Rettung Zürich verstarb die 22-Jährige noch am Unfallort. Die genauen Umstände des Unfalls seien derzeit noch unklar und werden abgeklärt.

( pst )