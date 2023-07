Auseinandersetzung in Frauenfeld – 22-Jähriger an Openair durch Messerstich verletzt In der Nacht auf Freitag kam es auf dem Gelände des Musikfestivals in Frauenfeld zu einer tätlichen Auseinandersetzung.

Nach einer Auseinandersetzung am Openair Frauenfeld sucht die Thurgauer Kantonspolizei Zeugen. (Symbolbild) Foto: Christian Merz (Keystone)

Bei den Essensständen am Openair Frauenfeld ist es in der Nacht auf Freitag zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen, die für einen 22-Jährigen im Spital endete: Als er von einem Streit weggegangen sei, sei er von hinten mit einem Messer verletzt worden, gab er der Thurgauer Kantonspolizei an.

Nach diesem Angriff, der zwischen Mitternacht und ein Uhr erfolgte, kam es gemäss den Angaben des Mannes zu einer weiteren Auseinandersetzung. An dieser hätten sich mehrere Personen beteiligt.

Gemäss Polizeiangaben zog sich der Mann keine lebensbedrohlichen Verletzungen zu. Sie sucht Zeugen und untersucht den genauen Tathergang und die Hintergründe. Die Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren eröffnet.

SDA/ij

Fehler gefunden?Jetzt melden.