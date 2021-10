Bauarbeiten in Bauma – 22 Kilometer Umweg wegen ein paar Metern Bauarbeiten Die Stegstrasse wird wegen Arbeiten an der Bushaltestelle Lipperschwendi gesperrt. Die Umleitung über Gibswil und Bäretswil ist lang. Nicole Döbeli

In Bauma werden zwei Bushaltestellen saniert, was Einschränkungen für den Verkehr mit sich bringt. Foto: Nathalie Guinand

Die Bauarbeiten für den hindernisfreien Ausbau der beiden Bushaltestellen Dorfmitti und Lipperschwendi in Bauma neigen sich dem Ende zu, schreibt die Baudirektion in einer Mitteilung. Die abschliessenden Arbeiten am Belag werden vom 18. bis 20. Oktober in drei Tagen etappiert durchgeführt, sodass die Strasse einspurig befahren werden kann.



Eine Vollsperrung der Stegstrasse ist aber nötig, um den Deckbelag bei der Bushaltestelle Lipperschwendi einzubauen. Die Umleitung führt über Gibswil und Bäretswil und ist rund 22 Kilometer lang.

Immerhin ist der Ausflug durchs halbe Tösstal statt ein paar Metern durch Bauma nur für gute 24 Stunden notwendig: Gesperrt ist die Stegstrasse vom 22. Oktober, 6 Uhr, bis zum 23. Oktober, 7 Uhr. Der Bus kann auch während der Sperrung in beide Richtungen fahren. Bei zu nassem Wetter müssten die Arbeiten allerdings auf einen Folgetag verschoben werden, heisst es in der Mitteilung.

