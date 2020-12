Hoher Sachschaden – 23-Jähriger verursacht Selbstunfall Kurz nach Mitternacht am Sonntagmorgen verursachte ein Autolenker einen Selbstunfall. Es gab keine Verletzten, jedoch verursachte er einen Sachschaden von 33 000 Franken.

Der Unfall geschah kurz nach Mitternacht. Symbolbild: Stadtpolizei Winterthur

In Winterthur, auf der Höhe der Liegenschaft Neuwiesenstrasse 18, ereignete sich ein Selbstunfall eines 23-Jährigen, wobei erheblicher Sachschaden entstand. Dies schreibt die Stadtpolizei Winterthur in einer Mitteilung. Der Fahrzeuglenker fuhr auf der Neuwiesenstrasse, Richtung Wülflingerstrasse und prallte mutmasslich wegen eines Sekundenschlafes mit seinem Fahrzeug gegen ein parkiertes Auto. Dieses wurde durch die Wucht des Anpralls gegen ein anderes parkiertes Fahrzeug geschoben. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch ein Gesamtsachschaden in der Höhe von ungefähr 33'000 Franken.

mps