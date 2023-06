Kritik aus dem In- und Ausland – 23 Spitzenärzte protestieren gegen Berufung ans Unispital Zürich Als «unbegreiflich» bezeichnen Mediziner aus zwölf Ländern, dass der neue Professor für Bauchchirurgie ohne Ausschreibung berufen wurde. Der Ruf des Spitals sei in Gefahr. Pascal Unternährer

Vor einem Monat haben der Zürcher Universitätsrat und der Spitalrat des Universitätsspitals den Nachfolger von Pierre-Alain Clavien gewählt. Der 56-jährige Mediziner José Oberholzer wurde nach Zürich berufen und ersetzt den langjährigen Professor und Chefarzt für Viszeral- und Transplantationschirurgie, also der Bauchchirurgie.

Speziell an der Berufung war, dass die prestigeträchtige Stelle nicht ausgeschrieben worden war, wie diese Zeitung publik gemacht hat. Andere mögliche Bewerberinnen und Bewerber hatten also keine Chance, was auf diesem Niveau unüblich ist.

Untersuchung gefordert

Nun regt sich internationaler Widerstand gegen das Vorgehen von Uni und Unispital. 23 Spitzenmediziner aus zwölf Ländern haben dem Zürcher Regierungsrat einen Protestbrief geschickt. Die Ärzte schreiben, dass die Direktberufung «unbegreiflich» sei, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet. Der Mangel an Transparenz führe zu grossem Unbehagen bei jungen wie auch älteren Ärzten. Die Kritik richtet sich nicht gegen die Personalie Oberholzer, sondern gegen die gewählte Vorgehensweise.

«Wir glauben, dass der Ruf des Universitätsspitals ernsthaft in Gefahr ist», schreiben die Unterzeichnenden und fordern eine «transparente und unabhängige Untersuchung» des «viel zu undurchsichtigen Verfahrens».

Zu den Unterzeichnern des Briefes zählen gemäss Bericht Fachleute aus aller Welt. Erstunterzeichner sind Mickaël Lesurtel, Professor am Pariser Beaujon-Spital, und Leo Buhler von der Genfer Hirslanden-Klinik, Präsident der Forschungsabteilung der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie. Weitere Unterzeichner sind Professoren aus Europa, den USA, Kanada sowie ehemalige Spitzenchirurgen von grossen Schweizer Spitälern.

Kritik wird zurückgewiesen

Ein Sprecher der Bildungsdirektion bestätigte den Eingang des Briefes. Der Regierungsrat werde sich mit der Materie befassen. Spital und Universität weisen die Kritik zurück. Das Berufungsverfahren habe den geltenden Bestimmungen entsprochen, Direktberufungen seien in begründeten Fällen zulässig.

José Oberholzer ist gebürtiger Schweizer und hat über 20 Jahre lang in Kanada und den USA gearbeitet, zuletzt als Professor an der Universität von Virginia. Er ist spezialisiert auf minimalinvasive Transplantationen. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Behandlung von Diabetes durch die Transplantation von Inselzellen.

Alte Bekannte

Verantwortlich für die Direktberufung vonseiten der Universität ist Beatrice Beck Schimmer, Direktorin universitäre Medizin. Gemäss Quellen dieser Zeitung kennt Beck Schimmer José Oberholzer aus der Zeit, als beide in den USA arbeiteten. Die Universität weist den Vorwurf der Verbandelung zurück. Gleichwohl sei Beck Schimmer bei der Berufung Oberholzers «vorsorglich» in den Ausstand getreten.

