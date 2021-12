Meistgenannte Wörter 2021 – 23’000 Artikel – kurz zusammengefasst Das Jahr, das war, stand im Zeichen der Pandemie. Aber nicht nur, wie unser computergenerierter Jahresrückblick zeigt. Svenson Cornehls Mathias Born

Die meistgenannten Wörter aus den gesammelten Print-Artikeln des ganzen Jahres. Grafik: db/mbb

Corona, Pandemie, Covid: Die Gesundheitskrise hatte uns 2021 fest im Griff. Und damit auch die Medienberichterstattung: Zählt man aus, wie oft einzelne Wörter in dieser Zeitung zu lesen waren, stehen die drei erwähnten Pandemiebegriffe ganz oben in der Rangliste, direkt hinter einigen allgemeinen Ausdrücken wie Schweiz, Jahre oder Millionen.

Wie dominant war Corona in der Medienberichterstattung? Und was hat uns sonst noch beschäftigt? Um dies herauszufinden, könnten wir tief in die Archive steigen, die Zeitungen des ganzen Jahres durchblättern und dann ein Fazit ziehen. Wir Datenjournalisten mögens aber bequemer. Und genauer.