Extreme Tropennacht in Winterthur – 24,7 Grad – um Mitternacht war es so warm wie auf Bali Die Temperatur sank in Winterthur in der Nacht auf Donnerstag nicht unter 20 Grad. Thomas Münzel

Tropennacht in Winterthur: Wer in der vergangenen Nacht kaum schlafen konnte, weiss jetzt warum. Die Temperatur fiel in der Stadt nie unter 20 Grad – und die Luftfeuchtigkeit war hoch. Foto: Enzo Lopardo



Warum denn in die Ferne schweifen? Tropische, schweisstreibende Nächte gibt es derzeit auch hierzulande. In der Nacht auf Donnerstag fiel die Temperatur in Winterthur nie unter 20 Grad. Das belegen die aktuellen Daten der lokalen Wetterstation in Oberwinterthur. Die Tiefsttemperatur betrug in der Stadt in der vergangenen Nacht 21,6 Grad und wurde am Donnerstagmorgen um 04.10 Uhr gemessen. Zudem wurde um diese Zeit eine hohe Luftfeuchtigkeit von 81 Prozent registriert. Möglich wurden die extremen Temperaturen vor allem auch deshalb, weil der Himmel in der Nacht auf Donnerstag meist bewölkt bis bedeckt war.