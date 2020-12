Klassik-Streaming – 24 Konzerte in 24 Hotels Das Stradivari Quartett tourt mit einem musikalischen Adventskalender durch die Schweiz. Am Dienstag macht es halt in Winterthur, am Mittwoch im Kloster Fischingen. Gabriele Spiller

Das Stradivari Quartett mit (v.l.) Lech Antonio Uszynski (Viola), Maja Weber (Violoncello), Maya Kadosh (Violine) und Xiaoming Wang (Violine). PD

Maja Weber und ihre Musikerkollegen fahren wirklich jeden Tag an einen anderen Ort. Ich erwische die Cellistin telefonisch im Auto, auf der Reise von Flüeli-Ranft nach Hurden am Zürichsee. Vom 1. bis 24. Dezember absolviert das Stradivari Quartett oder eine Formation mit befreundeten Instrumentalisten eine Tour de Suisse. Jeweils um 14 Uhr geht ein Livestreaming on Air, aber auch vor Ort in den Hotels werden Zuhörer zugelassen.

Morgen Dienstag sind vier Musiker in der Lobby des «Bloom» Park Hotel Winterthur zu Gast: Xiaoming Wang (Violine), Lech Antonio Uszynski (Viola), Maja Weber (Violoncello) und Benjamin Engeli (Klavier). Am Mittwoch spielen Weber und Engeli dann mit Sebastian Bohren (Violine) in der Bibliothek des Klosters Fischingen. «Das Programm bestreiten wir aus unserem Repertoire», sagt die Konzertveranstalterin. Das heisst, es gibt Stücke für jeden Geschmack, von Schuberts Forellen- bis zu Mozarts Hornquintett.