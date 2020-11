Freizeit in Winterthur – 242’000 Franken für Dorfeten und Fasnacht Der Gemeinderat hat den neuen Leistungsvereinbarungen zwischen Stadt, Dorfeten und Fasnacht zugestimmt. Sie zahlen fortan deutlich weniger Gebühren und erhalten auch einen kleinen Zustupf. Till Hirsekorn

2020 fielen sie aus, doch mit der neuen Vereinbarung können die Dorfeten und die Fasnacht mit der Zukunft planen. Archivfoto: Donato Caspari

Für das Albanifest sind es fast 500’000 Franken, für die Fasnacht und die Dorfeten künftig insgesamt 242’000 Franken: Der Stadtrat will Volksfeste finanziell unterstützen, damit deren Organisatoren nachhaltig planen können. «Der Stadtrat hat das Ziel, die Zukunft dieser Traditionsanlässe zu sichern», heisst es in der Weisung an den Gemeinderat. Dies soll über neue Leistungsvereinbarungen passieren, die vorerst bis 2025 gelten.



Die OK-Präsidenten der fünf Winterthurer Dorfeten hatten in den letzten Jahren immer wieder über zu hohe Gebühren, strenge Kontrollen und bürokratische Hürden beschwert. Kosten und Gebühren, zum Beispiel für die Benützung öffentlichen Grundes, Kontrollen der Feuerpolizei, die Reinigung oder für Stadtbus, fallen nun weitgehend weg.



Die Ausgaben der Veranstalter sinken damit deutlich. Für die Seemer Dorfet, das grösste Quartierfest, bedeutet das beispielsweise Einsparungen von fast 50’000 Franken, in Oberi sind es 27’800, in Wülflingen 27’200, in Veltheim 26’450 und in Töss 24’050. Das Fasnachts-OK spart sogar 87’400 Franken.