Mutmasslicher Brandstifter verhaftet – 25-Jähriger steckt in Zürich Container und Abfalleimer in Brand Am frühen Freitagmorgen brannten an der Langstrasse ein Container und ein Abfalleimer. Die Stadtpolizei Zürich nahm in diesem Zusammenhang einen Mann fest.

Die Polizei nahm einen Mann fest, der an der Langstresse einen Brand gelegt hatte. 0 Foto: PD

Ein 25-jähriger Mann hat in Zürich in der Nacht auf Freitag einen Abfallcontainer und einen Abfalleimer an der Langstrasse in Brand gesetzt. Passanten wurden morgens um 3 Uhr auf die Flammen aufmerksam.

Die Feuerwehr löschte den Containerbrand, die Polizei den Brand des Abfalleimers. Es entstand Sachschaden. Der mutmassliche Brandstifter wurde festgenommen und für weitere Abklärungen auf die Wache mitgenommen, wie die Stadtpolizei mitteilte.

( SDA )