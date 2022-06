Feuerlauf am Zürichsee – 25 Personen verletzten sich beim Gang über glühende Kohlen Ein Teamevent auf der Halbinsel Au endete für einige Teilnehmende im Spital. Sie erlitten bei einem Feuerlauf Verbrennungen an den Füssen. Tina Fassbind Daniel Schneebeli

Grosseinsatz am Dienstagabend: Die Einsatzkräfte von Schutz und Rettung Zürich mussten bei der Halbinsel Au 25 Personen mit Verbrennungen verarzten. Foto: PD/Kantonspolizei Zürich

Der Vorfall wurde der Polizei am Dienstagabend gegen 18 Uhr gemeldet: Mehrere Personen hätten beim Gang über heisse Kohlen Verbrennungen erlitten. Die Sanität rückte mit einem Grossaufgebot aus und versorgte 25 Verletzte vor Ort. 13 von ihnen mussten gemäss Polizeimeldung hospitalisiert werden. Die Kantonspolizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen zum Vorfall auf.

Wie 20 Minuten schreibt, konnten alle Verletzten das Spital wieder verlassen. Sicher ist, dass es sich bei dem Feuerlauf vom Dienstagabend auf der Halbinsel Au um einen Teamevent gehandelt hat. «Wir können derzeit einzig sagen, dass es keine Schwerverletzten gab», sagt eine Sprecherin des Unternehmens, welche den Anlass organisiert hat. Über den Veranstalter, der den Feuerlauf durchgeführt hat, macht sie keine Angaben.

Nur noch ein Haufen Kohle: Die Glut des Feuerlaufs vom Dienstagabend ist auch am Mittwochmorgen noch zu spüren. Foto: Daniel Hitz

Gegenüber 20 Minuten äusserte sich eine Teilnehmerin des Events. Nachdem sie über die glühenden Kohlen gegangen sei, habe sie ihre Füsse wie alle anderen im Wasser gekühlt. Doch dann habe sie festgestellt, dass die Schmerzen nicht kleiner sondern sogar noch stärker wurden. «Die Betroffenen hatten grosse Blasen an den Füssen», sagt sie.

Der Feuerlauf gilt als eine Art Ritual. Gemäss Angaben der Kantonspolizei seien die Teilnehmenden nacheinander über das einige Meter lange Feld mit glühenden Kohlen gegangen. Die Schmerzen der Verbrennungen seien dabei nicht sofort eingetreten, sondern mit Verzögerung.



Otto Gerber aus Wädenswil führt schon seit 36 Jahren Feuerläufe durch. Nicht aber diesen vom Dienstagabend, wie er auf Anfrage betont. «So etwas darf nicht passieren», sagt er. Verbrennungen dürften noch nicht einmal bei einer einzigen Person vorkommen – geschweige denn bei 25.

Die richtige Vorbereitung ist wichtig

Bei einem Feuerlauf müsse der Coach als Erster über die Kohlen laufen, und das mindestens zweimal, erklärt Gerber den Ablauf. «Dann kann er erst abschätzen, ob die 700 Grad heisse Glut schadlos überquert werden kann.»

Auch die Gruppendynamik müsse stimmen, bevor es losgeht. «In den letzten 20 Minuten darf nicht mehr geredet werden. Das würde die Konzentration schwächen», sagt Gerber. Damit dies gelinge, gebe es Vorbereitungsübungen. «Es liegt in der Verantwortung des Coachs, den richtigen Moment zu bestimmen. Geht man zu früh los, kann so was passieren.»

Ein Feuerlauf helfe den Teilnehmenden, sich auf den Moment zu konzentrieren und die Kraft der Angst positiv zu nutzen, sagt Gerber. «Sie soll uns nicht lähmen, sondern uns die Energie geben, etwas trotzdem zu wagen. Abgesehen davon ist ein Feuerlauf einfach auch etwas Schönes. Ein einmaliges Erlebnis.»

Das letzte Feuerlaufunglück in der Schweiz geschah in Winterthur an einem «Team-Motivations-Weekend» des Frauen-Unihockey-Teams im Jahr 2003. Die Red Ants mussten danach auf ihre Verteidigerin verzichten, die sich dabei verletzte.

Tina Fassbind Daniel Schneebeli

