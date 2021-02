Haiti – 25 Tote bei Gefängnisausbruch – 400 Häftlinge auf der Flucht Bei einem Ausbruch hunderter Insassen eines Hochsicherheitsgefängnisses in Haiti sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen – unter ihnen auch der Leiter der Haftanstalt.

Hochsicherheitsgefängnis in Croix-des-Bouquets: Beim Ausbruch hunderter Häftlinge sind 25 Menschen ums Leben gekommen. AFP

Bei einem Gefängnisausbruch in Haiti sind 25 Menschen getötet worden und mehr als 400 Häftlinge entkommen. Unter den Todesopfern seien sechs Gefängnisinsassen sowie der Leiter der Haftanstalt, sagte ein Regierungssprecher am Freitag. Zudem hätten die Ausbrecher auf ihrer Flucht mehrere Zivilisten getötet.

Das Hochsicherheitsgefängnis in Croix-des-Bouquets nahe der Hauptstadt Port-au-Prince ist für maximal 872 Häftlinge ausgerichtet. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs am Donnerstag waren dort jedoch mit 1542 fast doppelt so viele Insassen untergebracht.

AFP