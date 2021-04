Neue Initiative für Grundeinkommen – 2500 Franken – für alle Oswald Sigg will der Schweiz das Grundeinkommen bringen. Ab Juni sollen Unterschriften gesammelt werden. Der Unterschied zur ersten Initiative: Sigg und sein Team sagen, von wem sie das Geld nehmen würden. Linus Schöpfer , Christian Zürcher

Oswald Sigg und sein Team wollen die Fehler der Initiative von 2016 vermeiden. Foto: Christian Pfander

Oswald Sigg hat keine Zeit. Er muss seine Enkel hüten. Er kann nun nicht darüber erzählen, wie er die Schweiz umbauen will. Überhaupt sei alles noch sehr geheim. Als er seine Grosskinder wieder abgegeben hat, erzählt er dann doch noch von diesem Generationenprojekt, das ihn euphorisiert.

Sigg – Doktor der Politologie, früherer Sprecher des Bundesrats – ist schon ein älterer Herr. Doch der Geist des 77-Jährigen ist jung geblieben. Die kühnste soziale Idee unserer Zeit treibt ihn um, das Grundeinkommen. Dieses will Sigg in der Schweiz einführen. Bereits 2016 hat er es an der Urne versucht, nun soll es besser kommen. Titel der neuen Initiative: «Für ein finanzierbares Grundeinkommen», die Bundeskanzlei prüft sie dieser Tage. Ab Juni sollen die Unterschriften gesammelt werden.