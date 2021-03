Unfall in Gachnang – 27-Jährigem wird nach Selbstunfall Fahrausweis entzogen Ein 27-jähriger Autofahrer hat auf der Ellikonerstrasse in Gachnang einen Selbstunfall verursacht. Verletzt wurde niemand. Weil der junge Mann fahrunfähig war, wurde ihm auf der Stelle der Führerausweis entzogen.

Beim Unfall entstand Sachschaden, der Fahrer blieb aber unverletzt. Foto: Kapo Thurgau

Ein fahrunfähiger Autolenker hat am Mittwochabend in Gachnang einen Selbstunfall verursacht. Verletzt wurde niemand, teilt die Kantonspolizei Thurgau mit. Der Unfall ereignete sich kurz nach 22.30 Uhr. Der Autofahrer war auf der Ellikonerstrasse in Richtung Weststrasse unterwegs. Beim Weiler Strass verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet über die Gegenfahrbahn, kollidierte mit einen Gartenzaun sowie einem Kandelaber und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Der 27-Jährige blieb unverletzt und konnte nach dem Eintreffen der Polizeipatrouille selbständig aus dem Auto aussteigen.



Der Schweizer wurde durch die Polizisten als fahrunfähig beurteilt, die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme und Urinprobe an. Sein Führerausweis wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.

far